'Kardeşime sarkıntılık etti' dediği adamı hastanelik etti

Yeniboğaziçi'nde meydana gelen olayda 43 yaşındaki Aşkın Akalın, komşusunun kızının abisi tarafından sarkıntılık ettiği iddiasıyla ağır şekilde darp edildi. Elmacık kemiği kırılan ve kafatasında çatlak oluşan Akalın, saldırının ardından bıçakla da kovalandı.

Edinilen bilgilere göre, zihinsel engeli bulunan Aşkın Akalın, apartman önünde komşusunun kızını görünce selam verdi. Bu duruma sinirlenen kızın abisi, Akalın'ı izinsiz bir şekilde evine girerek darp etti. Olayın ardından kızın babası Doğan Eyisan, Akalın'ı bıçakla kovalamaya başladı.

Doğan Eyisan’ın daha önce kanunsuz ateşli silah taşıma, patlayıcı madde bulundurma ve meskûn mahalde ateş açma suçlarından cezaevine girdiği öğrenildi.

Akalın ailesi, şikâyetlerini geri çekmeleri yönünde tehdit edildiklerini belirtti.