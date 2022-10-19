Yeniboğaziçi'nde Şifa Çolakoğlu sürprizi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Yerel Yönetim seçimlerine yönelik iki bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi.

CTP Parti Meclisi (PM) dün akşam toplanarak, Yeniboğaziçi Belediyesi ile Beyarmudu Belediyesi adaylarını onayladı. Buna göre Yeniboğaziçi’nde Şifa Çolakoğlu’nun, Beyarmudu’nda ise Sadık Tuver’in adaylıkları onaylandı.

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19/10/2022 11:07