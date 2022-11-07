Yeniboğaziçi'nde uyuşturucu operasyonu
Yeniboğaziçi'nde dün yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu bulundu. Polis Bir kişiyi tutukladı
07/11/2022
Yeniboğaziçi'nde dün yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu bulundu. Polis Bir kişiyi tutukladı
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 16:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Sahil Operasyonu) kapsamında A.K.(E-22)’nin üzerinde yapılan arama yaklaşık 110 gram ağırlığında eroin türü ile yaklaşık 70 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor