Yeniboğaziçi'ne tesisler için 36 dönüm tahsis edildi

Yeniboğaziçi Kulübü yöneticilerinin üzerinde uzun süredir uğraş verdiği tesis yapılması için 36 dönümlük arazi bugün Başbakanlıkta atılan imzalarla kulübe tahsis edildi.

Başbakan Ünal Üstel, Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu ve kulüp başkanı İbrahim Özişleyen'in imzaladığı protokol ile Yeniboğaziçi sahalarının yanında bulunan 36 dönüm, spor tesisleri yapılması adına kulübe tahsis edilmiş oldu.

Altyapı komitesini kurulduğu günden beri yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığı stadın yanındaki arazi bugün itibarıyla imzalar atılarak Yeniboğaziçi Kulübü'ne verildi.

Yeniboğaziçi Kulübü'nden yapılan açıklamada bugünün milat olduğu ve önemli mesafe aldırtacak bir projenin hayata geçireleceği duyuruldu.