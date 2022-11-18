Yenicami - Hamitköy maçı bu akşam

Aksa Süperlig'de 9. Haftanın açılış maçında bu akşam Yenicami ve Hamitköy karşı karşıya gelecek. 

ads ads ads ads
18/11/2022

ads
Yenicami - Hamitköy maçı bu akşam

Aksa Süperlig'de 9. Haftanın açılış maçında bu akşam Yenicami ve Hamitköy karşı karşıya gelecek. 

Saat 19:00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Mehmet Sezener yönetecek.

Maç öncesi açıklama yapan Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı “Bu sezon ilk kez gece maçı oynayacağız. Yenicami ile oynayacağımız gece maçı için oldukça heyecanlıyız" dedi 

Yenicami'nin 17, Hamitköy'ün ise 9 puanı bulunuyor.

 

 

18/11/2022 12:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yenicami, jamitköy
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.