Yenicami - Hamitköy maçı bu akşam

Aksa Süperlig'de 9. Haftanın açılış maçında bu akşam Yenicami ve Hamitköy karşı karşıya gelecek.

Saat 19:00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Mehmet Sezener yönetecek.

Maç öncesi açıklama yapan Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı “Bu sezon ilk kez gece maçı oynayacağız. Yenicami ile oynayacağımız gece maçı için oldukça heyecanlıyız" dedi

Yenicami'nin 17, Hamitköy'ün ise 9 puanı bulunuyor.

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18/11/2022 12:19