Yenicami - Hamitköy maçı bu akşam
Aksa Süperlig'de 9. Haftanın açılış maçında bu akşam Yenicami ve Hamitköy karşı karşıya gelecek.
18/11/2022
Aksa Süperlig'de 9. Haftanın açılış maçında bu akşam Yenicami ve Hamitköy karşı karşıya gelecek.
Saat 19:00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Mehmet Sezener yönetecek.
Maç öncesi açıklama yapan Hamitköy’ün teknik direktörü Ahmet Sakallı “Bu sezon ilk kez gece maçı oynayacağız. Yenicami ile oynayacağımız gece maçı için oldukça heyecanlıyız" dedi
Yenicami'nin 17, Hamitköy'ün ise 9 puanı bulunuyor.