Çerkez gitti, Nasıroğlu geldi

Yenicami Ağdelen Spor Kulübü Başkanı Ali Özmen Safa, Yenicami Ağdelen’de A Takım’ın Teknik Direktörlüğü görevine, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Takımı’nın Sportif Direktörü olan Ulus Nasıroğlu’nun getirildiğini duyurdu. Ali Özmen Safa, uzun yıllar Yenicami’nin formasını giyen tecrübeli isim Nasıroğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Yenicami’de Ulus Nasıroğlu’nun yardımcısı olarak da U-17 ve Akademi’den sorumlu Hasan Sarıoğlu geçici olarak atandı.

Safa, “Teknik Direktörlük görevinden aldığımız Çağan Çerkez’e bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”dedi.

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13/10/2021 16:51