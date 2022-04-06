Yenicami avantajlı

Nicosia Grup Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Yenicami deplasmanda Mağusa Türk Gücü'nü 3-2 mağlup ederek avantaj elde etti.

Dr.Fazıl Küçük Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında hem oyun hem de skorda Yenicami üstünlüğü vardı. Siyah beyazlıların gollerini 19.dakikada Fırat, 40.dakikada Selim ve 42.dakikada Keita kaydetti.

Mağusa Türk Gücü ikinci yarıdaki baskısıyla fark bire indirdi. MTG'nin gollerini 83.dakikada Pote ve 89.dakikada Şenol attı.

Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki rövanş mücadelesi 19 Nisan Salı günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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06/04/2022 17:40