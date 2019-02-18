Yenicami Demir için kenetlendi

Yenicami Spor Akademisi minikleri, Lösemi tedavisi gören takım arkadaşları Demir’e moral gönderdi: “3,5,7,10, DEMİR ŞAMPİYON”

Yenicami-Gençlerbirliği maçı öncesinde sahaya çıkan Yenicami A Takımı ve Demir’in bazı takım arkadaşları, üzerinde Demir’in fotoğrafı bulunan “3,5,7,10, DEMİR ŞAMPİYON” yazılı pankart açtı. Demir için yakın zamanda çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmesi hedefinde olan Yenicami Spor Kulübü, bu yolla hem Demir’e moral vermeyi, hem de aileye maddi yardımda bulunmayı amaçlıyor.

Yenicami Spor Akademisi U-10 Antrenörü Buğra Çakır, Türkiye’de Lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Demir Müezzinler için etkinlik ve yardım kampanyası başlatacaklarını belirtti.

Kaynak: YENİDÜZEN