Yenicami ile Doğan Türk Birliği'nin mücadelesinden 1-1 eşitlik çıktı
AKSA Süper Lig'de 17.haftanın kapanış maçında Yenicami ile Doğan Türk Birliği'nin mücadelesinden 1-1 eşitlik çıktı.
05/02/2024
AKSA Süper Lig'de 17.haftanın kapanış maçında Yenicami ile Doğan Türk Birliği'nin mücadelesinden 1-1 eşitlik çıktı.
Doğan Türk Birliği 13. dakikada Kenan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Yenicami 54.dakikada Uzo ile beraberlik golünü buldu.
Sert hareketlere ve tartışmalı pozisyonlara sahne olan ikinci yarıda Doğan T.B.'nden Vilmar kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 sona ererken Doğan Türk Birliği 31, Yenicami 24 puana yükseldi.