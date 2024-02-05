Yenicami ile Doğan Türk Birliği'nin mücadelesinden 1-1 eşitlik çıktı

AKSA Süper Lig'de 17.haftanın kapanış maçında Yenicami ile Doğan Türk Birliği'nin mücadelesinden 1-1 eşitlik çıktı.

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05/02/2024

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Yenicami ile Doğan Türk Birliği'nin mücadelesinden 1-1 eşitlik çıktı

AKSA Süper Lig'de 17.haftanın kapanış maçında Yenicami ile Doğan Türk Birliği'nin mücadelesinden 1-1 eşitlik çıktı.

Doğan Türk Birliği 13. dakikada Kenan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Yenicami 54.dakikada Uzo ile beraberlik golünü buldu.

Sert hareketlere ve tartışmalı pozisyonlara sahne olan ikinci yarıda Doğan T.B.'nden Vilmar kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 sona ererken  Doğan Türk Birliği 31, Yenicami 24 puana yükseldi.

05/02/2024 21:52
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TAGS: lefkoşa, yenicami, doğan türk birliği
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