Yenicami Keita'yı bekliyor
01/08/2022
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yenicami yabancı kontenjanında devam etmeyi planladığı Drissa Keita'nın ülkemize gelmesini bekliyor.
Ülkesinde pasaport işlemlerinin uzaması nedeniyle anlaşmaya varılmasına rağmen henüz takıma katılamayan Malili oyuncunun bonservisi Düzkaya'da bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Yenicami kadrosuna dahil olan Keita, ligde 12, Kıbrıs Kupası'nda 5 gol kaydederek başarılı performans göstermişti.
Golcü oyuncunun ülkemize gelmesinden sonra Düzkaya kulübüyle transferi resmileştirmeyi düşünen siyah beyazlılar Attila Topaloğlu Sahasında çalışmalarını sürdürüyor.
Sakatlığı düzelen Hascan'ın da katılımıyla Keita dışında tam kadro çalışmalarına devam eden Yenicami, 9 Ağustos tarihinde Pia Bella'da kampa girecek.