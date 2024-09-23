Yenicami, Miracle Değirmenlik'i 2-1 mağlup etti

AKSA Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Yenicami son dakika bulduğu golle Miracle Değirmenlik'i 2-1 mağlup etti.

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23/09/2024

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Yenicami, Miracle Değirmenlik'i 2-1 mağlup etti

AKSA Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Yenicami son dakika bulduğu golle Miracle Değirmenlik'i 2-1 mağlup etti.

Yenicami 80.dakikada Sylla ile öne geçerken M.Değirmenlik 90.dakikada Aminu Umar'ın penaltı golüyle eşitliği buldu. Yenicami 90+4.dakikada Yasin Açıkel'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Değirmenlik’ten Hüseyin Deynekli 48. dakikada,
Yenicami'den de  Sylla 80. dakikada kırmızı kart gördü.

23/09/2024 22:12
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