Yenicami, Miracle Değirmenlik'i 2-1 mağlup etti
AKSA Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Yenicami son dakika bulduğu golle Miracle Değirmenlik'i 2-1 mağlup etti.
23/09/2024
AKSA Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Yenicami son dakika bulduğu golle Miracle Değirmenlik'i 2-1 mağlup etti.
Yenicami 80.dakikada Sylla ile öne geçerken M.Değirmenlik 90.dakikada Aminu Umar'ın penaltı golüyle eşitliği buldu. Yenicami 90+4.dakikada Yasin Açıkel'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Değirmenlik’ten Hüseyin Deynekli 48. dakikada,
Yenicami'den de Sylla 80. dakikada kırmızı kart gördü.
23/09/2024 22:12