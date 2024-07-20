Yenicami sezonu bugün açıyor

Sezona yaklaşık 1 aydır salon ve test çalışmaları ile hazırlanan süper lig temsilcisi Yenicami bugün sahaya iniyor.

Başkan Ahmet Gençosman ve yönetimi ile yeni teknik adam Hasan Topaloğlu ve ekibi ile sezona giriş yapacak olan Yenicami şu ana kadar transferde Göçmenköy'den Remzi, Samet ve Mahmut'u Değirmenlik'ten de Yasin'i renklerine bağladı.

Startı yarın Yusuf Kaptan sentetik sahasında saat 18.00’de yapacağı antrenmanla verecek.

Teknik direktör Hasan Topaloğlu önderliğinde saha çalışmalarına başlayacak Yenicami pazartesiden itibaren Serdarlı sahasında çalışmalarını sürdürecek .

Siyah beyazlı ekibin yabancı oyuncuları da Pazartesinden itibaren adaya gelerek takımla çalışmalara başlayacak ve denenen oyuncuların içerisinden 2 tane daha yabancı belirlenecek.

Sezona Burdur da 3 gün kamp yaparak start veren Hasan Topaloğlu yönetimindeki Yenicami 1 yabancısını oradaki kampta belirlemişti.