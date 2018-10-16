Yenicami: Tartışmalı pozisyon gol değil

Yenicami Ağdelen Kulübü tarafından yapılan açıklamada Yenicami Esentepe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonun gol olmadığı kaydedildi

Açıklama şöyle:

14.10.2018 Pazar günü Atatürk Stadyumunda oynanan YENİCAMİ-ESENTEPE maçında görüntüler ile çıkan tartışmalı pozisyon sonrasında, teknik heyet ve pozisyon içerisinde bulunan oyuncularımızdan Mehmet ALTIN ve Esin SONAY ile yönetim olarak yaptığımız görüşmeler sonucunda, tartışmalı pozisyonun gol olmadığı oyuncularımız ve teknik heyetimiz tarafından yönetimimize aktarılmıştır. Maç ile ilgili olarak iki tarafında centilmence,göz seyiri yüksek olan futbolu yanı sıra orta ve yan hakemlerimizin temiz bir maç yönettiğini bildirmek isderiz. Sezonun kalan bölümünde tüm takımlarımıza ve hakemlerimize başarılar dileriz.



YAK BASIN SÖZCÜSÜ

Selçuk ZEKAİ