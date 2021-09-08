Yenicami yarı finalde: 5-0

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile işbirliği çerçevesinde organize ettiği Lefkoşa Kupası’nda ilk gün maçları tamamlandı. Turnuvanın ilk maçında K.Kaymaklı’nın G.Gücü’nü mağlup etmesi ile başlayan turnuvanın ikinci maçında Yenicami ile Çetinkaya karşılaştı. Ortaköy Stadı’nda oynanan maçta rakibine oranla daha organize olan taraf olan Yenicami mücadeleden 5-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Maçın oyuncusu Emre Taşkın

Karşılaşma sonrasında maçın en iyi oyuncusu Yenicami’nin forveti Emre Taşkın seçildi.

Başarılı futbolcu motivasyon ödülünü LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ve LTB Meclis Üyesi Levent Çıraklı’nın elinden aldı.

Yarı final zamanı

Lefkoşa Kupası’nda G.Gücü ve Çetinkaya takımları ilk turdan veda ederken yarı final eşleşmeleri de netleşti. Buna göre 9 Eylül Perşembe oynanacak yarı final maçlarında program şu şekilde oluştu.

Saat 17.00 Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu Hamitköy-K.Kaymaklı

Saat 17.00 Ortaköy Stadı Göçmenköy-Yenicami

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08/09/2021 21:07