Yenicami yeni sezona merhaba dedi. Burdur'da üç günlük kamp çalışmalarında yabancı futbolcuları deneyen siyah beyazlılar salon çalışmalarıyla da ön hazırlıklar yapmıştı.

Teknik direktör Hasan Topaloğlu ve ekibi nezaretinde ilk saha çalışması bugün Yusuf Kaptan Sahasında gerçekleştirildi.

Başkan Ahmet Gençosman ve yöneticilerin de takip ettiği antrenmana yurt dışında izinli bulunan yeni transfer Jeancy ile vatani görevlerini sürdüren Mehmet Çavuş ile Ali Bayır katılmadı.

Hasan Topaloğlu genç kadrolarına yerinde takviyeler yaptıklarını belirterek kiralık isimlerin de kadroya dönüşü ile planlamaları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Hasan Topaloğlu, " Remzi, Samet, Mahmut ve Yasin'in transferlerine iki yabancı futbolcu daha eklenecek. İki yabancı kanat forvet takviyesi için çok detaylı çalışıyoruz, altı futbolcu önümüzdeki hafta ülkemize geliyor. Ağustos ayı ortasına kadar kadromuza netleştireceğiz. Yoğun bir hazırlık dönemimiz olacak. Serdarlı Kulübü ile anlaşmaya vardık, antrenman sahası sorunu ortadan kalktı. 3 Ağustos'ta hazırlık maçlarına başlayacağız. Burdur'da kamp yapacağız. Genç, koşan ve dinamik bir ekip olacağız. Çıkış yapacak genç isimlerimiz var. Zirveye oynayacak, pozitif futboluyla takdir edilecek Yenicami'yi izletmeyi istiyoruz" dedi.