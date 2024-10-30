Yenicami'de 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı

ads ads ads ads
30/10/2024

ads
Yenicami'de 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Yenicami Kulübü yönetim kurulunun bu akşam yaptığı toplantıda 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Altı haftada 4 puan toplayabilen siyah beyazlılarda

 yapılan açıklamada,

"Kulüp yöneticilerine ve hocalara  takınılan disiplinsiz tavırları nedeni ile İdris Yekli, Yasin Açıkel, Fikret Yağcıoğlu ve Mahmut Amasyalı'nın kadro dışı kalmalarına karar verilmiştir.

 Adı geçen futbolcuların hal ve tavırları takıma faydalı olacak şekilde gelişmesi durumunda yönetim kurulunun alacağı karar baki olacaktır" denildi.

30/10/2024 23:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yenicami’de 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.