Yenicami'de 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Yenicami Kulübü yönetim kurulunun bu akşam yaptığı toplantıda 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Altı haftada 4 puan toplayabilen siyah beyazlılarda

yapılan açıklamada,

"Kulüp yöneticilerine ve hocalara takınılan disiplinsiz tavırları nedeni ile İdris Yekli, Yasin Açıkel, Fikret Yağcıoğlu ve Mahmut Amasyalı'nın kadro dışı kalmalarına karar verilmiştir.

Adı geçen futbolcuların hal ve tavırları takıma faydalı olacak şekilde gelişmesi durumunda yönetim kurulunun alacağı karar baki olacaktır" denildi.