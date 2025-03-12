Yenicami'de başkan adayı Ali Vehid, teknik direktör Sedat Devecioğlu

Yenicami Kulübü'nde hareketli bir günün sonunda başkan Ahmet Gençosman'ın istifa etmesinin ardından Ali Vehid başkan adayı olacağını açıklarken teknik direktörlük görevine Sedat Devecioğlu getirildi.

Süper Ligde 11 puanla son sırada bulunan Yenicami'de Cumartesi günü oynanacak kritik Gençler Birliği maçı öncesi önlemler alınıyor.

Olağanüstü genel kurulun 19 Mart Çarşamba günü yapılacağı açıklanırken Ali Vehid yönetimini oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Turgay Kara'nın da istifasıyla takımın başında görev yapacak teknik adam konusunda yoğun mesai harcandı. Ahmet Gençosman halen görevde bulunduğundan Ali Vehid yaptığı görüşmede acilen teknik direktörlük görevi için Sedat Devecioğlu ile anlaştıklarını iletti. Uzun vadeli yapılan anlaşma uyarınca takımın bu sezon ligde tutulması ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir ekip yaratma noktasında planlama yapıldığı belirtilirken tecrübeli teknik adam siyah beyazlılarla 6 yıl sonra Gençler Birliği karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkacak.