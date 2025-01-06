Yenicami'de görev Ulus Nasıroglu ve Hamdi Öğütçü'nün

Yenicami'de bu akşam toplanan yönetim kurulu teknik ekibi belirledi. Ulus Nasıroğlu ile Hamdi Öğütçü göreve getirilirken yapilacak takviyeler görüşüldü.

Transfer konusunda bu hafta netleşmesi planlanan girişimleri olduğunu açıklayan Yenicami yönetimi kamptan önce yerli transferin bitirilmek istendiği belirtildi.

Yabancı oyuncular'dan Sylla ile yola devam edileceği, diğer 2 yabancı futbolcu için deneme yapılarak kadroya katılacağı vurgulandı.