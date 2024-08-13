Yenicami'de Kiralik Listesi Belli Oldu

Yenicami'de kadroda düşünülmeyen kiralık listesine alınan futbolcular belli oldu.

9 Eylül tarihinde sona erecek kiralık transfer dönemi için açıklanan 20 futbolcunun isimleri şöyle:

YENİCAMİ 2024/25 SEZONU KİRALIK LİSTESİ HASAN YUMUŞAK KEMAL BARBET HÜSEYİN PAŞA SERKAN ŞANLITÜRK SADETTİN ÖZİNANÇLI BEKEM AYDINÖZ ARDA ÖNER MUSTAFA ÇİL AHMET AVCI ZAFER EMRE TAŞKIN M.ALİ İLKBAHAR BİLAL ÇABAN KAAN ERDOĞAN KORAY ÖZTEKNİK ALİ BAYIR DOĞUKAN KURT BARAN BİLGİ ONUR KINAY FUAT ARİFOĞLU UZOCHUKWU CHUKWUMA UGWU