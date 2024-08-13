Yenicami'de Kiralik Listesi Belli Oldu
13/08/2024
Yenicami'de kadroda düşünülmeyen kiralık listesine alınan futbolcular belli oldu.
9 Eylül tarihinde sona erecek kiralık transfer dönemi için açıklanan 20 futbolcunun isimleri şöyle:
- YENİCAMİ 2024/25 SEZONU KİRALIK LİSTESİ
- HASAN YUMUŞAK
- KEMAL BARBET
- HÜSEYİN PAŞA
- SERKAN ŞANLITÜRK
- SADETTİN ÖZİNANÇLI
- BEKEM AYDINÖZ
- ARDA ÖNER
- MUSTAFA ÇİL
- AHMET AVCI
- ZAFER EMRE TAŞKIN
- M.ALİ İLKBAHAR
- BİLAL ÇABAN
- KAAN ERDOĞAN
- KORAY ÖZTEKNİK
- ALİ BAYIR
- DOĞUKAN KURT
- BARAN BİLGİ
- ONUR KINAY
- FUAT ARİFOĞLU
- UZOCHUKWU CHUKWUMA UGWU
13/08/2024 11:18