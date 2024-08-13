Yenicami'de Kiralik Listesi Belli Oldu

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13/08/2024

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Yenicami'de Kiralik Listesi Belli Oldu

Yenicami'de kadroda düşünülmeyen kiralık listesine alınan futbolcular belli oldu.
9 Eylül tarihinde sona erecek kiralık transfer dönemi için açıklanan 20 futbolcunun isimleri şöyle:

  1. YENİCAMİ 2024/25 SEZONU KİRALIK LİSTESİ
  2. HASAN YUMUŞAK
  3. KEMAL BARBET
  4. HÜSEYİN PAŞA
  5. SERKAN ŞANLITÜRK
  6. SADETTİN ÖZİNANÇLI
  7. BEKEM AYDINÖZ
  8. ARDA ÖNER
  9. MUSTAFA ÇİL
  10. AHMET AVCI
  11. ZAFER EMRE TAŞKIN
  12. M.ALİ İLKBAHAR
  13. BİLAL ÇABAN
  14. KAAN ERDOĞAN
  15. KORAY ÖZTEKNİK
  16. ALİ BAYIR
  17. DOĞUKAN KURT
  18. BARAN BİLGİ
  19. ONUR KINAY
  20. FUAT ARİFOĞLU
  21. UZOCHUKWU CHUKWUMA UGWU

 

13/08/2024 11:18
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TAGS: Yenicami
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