Yenicami’de yaprak dökümü

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15/12/2024

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Yenicami’de yaprak dökümü

Süper Lig’de kötü günler geçiren ve ligin alt sıralarına yerleşen başkent ekibi Yenicami’de yönetim depremi yaşanıyor.

Ahmet Gençosman başkanlığındaki yönetimden geçtiğimiz haftalarda istifa eden sporcu sorumlusu Şenol Karayel’den sonra şimdi de üye sorumlusu Sadullah Sadula, Gürdal Eruç ve Ömer Gedik görevlerinden istifa ettiler.

Bu istifalardan sonra Gençosman başkanlığındaki yönetimin genel kurul kararı alıp almayacağı merakla bekleniyor.

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TAGS: Yenicami’de yaprak dökümü
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