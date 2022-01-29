Yenicami'den Keita'ya yönelik ırkçılık tepkisi

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29/01/2022

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Yenicami'den Keita'ya yönelik ırkçılık tepkisi

Yenicami Kulübü, Merit Alsancak Yeşilova ile bugün oynanan ve 2-2 sonuçlanan müsabakada futbolcuları Drissa Keita'ya yönelik ırkçı saldırıları kınadığına ve bu konuda mücadeleye devam edileceğine dair basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklama şöyle;
"Bugün oynadığımız Merit Alsancak Yeşilova maçı esnasında ve sonrasında oyuncumuz Keita’ya yönelik yapılan ırkçı saldırıları ülkemizde ter döken tüm yabancı futbolcular ve spor kamuoyu adına şiddetle kınarız. Yenicami Ağdelen Kulübü olarak ırkçılığa karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiriz. #NoToRacism"

29/01/2022 19:48
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TAGS: Drissa Keita, Yenicami
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