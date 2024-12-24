Yeniçeri: Olası kast denmemesi kabul edilemez

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24/12/2024

Yeniçeri: Olası kast denmemesi kabul edilemez

Adıyaman’daki İsias Otel’de eşi Bedriye Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri’yi kaybeden Can Ahmet Yeniçeri mahkemede dinlendi

Yeniçeri, “Savcı bir mütala okudu ama cümlenin sonunda ‘Bozkurt oraya gidiyordu’ diyerek olası kast dememesi kabul edilemez” dedi.

Yeniçeri, o dönemdeki iki kafileyi hatırlatarak, “Diğer otelde kalanlar kurtuldu, bizimkiler ise kurtulamadı. Çıkmalarına imkan yoktu ki” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, mahkeme heyetine karar verirken bu hususların dikkate alınması gerektiğini belirtti. 

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