Yeniçeri: Olası kast denmemesi kabul edilemez
YAYIN TARİHİ:
24/12/2024
Adıyaman’daki İsias Otel’de eşi Bedriye Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri’yi kaybeden Can Ahmet Yeniçeri mahkemede dinlendi
Yeniçeri, “Savcı bir mütala okudu ama cümlenin sonunda ‘Bozkurt oraya gidiyordu’ diyerek olası kast dememesi kabul edilemez” dedi.
Yeniçeri, o dönemdeki iki kafileyi hatırlatarak, “Diğer otelde kalanlar kurtuldu, bizimkiler ise kurtulamadı. Çıkmalarına imkan yoktu ki” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, mahkeme heyetine karar verirken bu hususların dikkate alınması gerektiğini belirtti.
YAYIN TARİHİ: