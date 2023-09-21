Yeniden birleşme ve barış konulu belgesel gösterimi 25 Eylül'de

Güney Kıbrıs’taki “Tüm Kıbrıs Lefkoşa-Girne Barış Konseyi İlçe Örgütünün”, “İlerici Öğrenci Hareketi'yle” iş birliği içerisinde “Journey into Cyprus- East to West” isimli belgesel gösterimine yönelik davette bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Avustralya’da yaşayan iki genç olan Stavros ve Yalçın’ın Apostolos Andreas’tan “Gavur Taşı” olarak bilinen “Petra tu Romiu’ya” kadar birleşik bir Kıbrıs için yürüdüklerini” ve bu belgeselle yeniden birleşme, aynı zamanda iki toplumun barış içerisinde yeniden birleşmesi mesajı gönderdiklerini yazdı.

Belgesel gösteriminin ardından, belgeselin yapımcılarıyla bir söyleşi yapılacağını da kaydeden gazete, etkinliğe Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro-Lena Melanidu’nun da katılacağını belirtti.

Haberde etkinliğin 25 Eylül Pazartesi saat 19.00’da “Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Etkinlik Binasının” 010 numaralı salonunda yapılacağı ve girişin ücretsiz olduğu ifade edildi.