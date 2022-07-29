Yeniden değerlendirilen asgari ücret Resmi Gazete’de

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29/07/2022

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Yeniden değerlendirilen asgari ücret Resmi Gazete’de

Çarşamba gün yeniden değerlendirilerek net 8 bin 600 TL olan asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na itirazlar nedeniyle iade edilen asgari ücret, dün yeniden belirlenmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu’nun yayımladığı karara göre, saatlik 57,02 TL, günlük 456,23 TL, haftalık 2 bin 281,15 TL, aylık ise 9 bin 885 TL olarak belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanacak.

29/07/2022 00:21
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TAGS: Yeniden değerlendirilen asgari ücret Resmi Gazete’de
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