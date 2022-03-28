"Yeniden Doğmak" lied serisinin ilk seslendiriliş konseri yapılacak

Besteci Ali Hoca tarafından bestelenen ve klasik lied repertuarına kazandırılan eserlerden oluşan "Yeniden Doğmak" lied serisinin ilk seslendiriliş konseri 30 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda yer alacak olan konser saat 20:00’de başlayacak.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden (KKTCDOB) soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde ve besteci Ali Hoca’nın piyanosu eşliğiyle seslendirilecek konsere giriş için son 72 saat içinde yapılmış antijen veya PCR test sonuçlarıyla, Adapass ibraz edilmesi gerekiyor.

Covid-19 önlemlerine uygun şekilde sınırlı sayıda davetli ve seyircinin izleyebileceği ücretsiz konser için 05338682345 veya 05488468466’den telefonla rezervasyon yapılması gerekiyor.

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28/03/2022 14:01