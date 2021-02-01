Yeniden faaliyete geçen İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürttü

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01/02/2021

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Yeniden faaliyete geçen İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı cumartesi gecesi yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan devasa lav ve dumanlar yükseldi.

Yetkililer volkanik hareketlilik beklendiği için bölgeyi tahliye ederek güvenli hale getirdi. Sık sık tekrar eden doğa olayından sonra can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İtalya'daki üç aktif yanardağdan biri olan Etna, popüler turizm merkezi olarak kabul ediliyor ve özellikle gece meydana gelen patlamalar, izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

01/02/2021 10:51
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TAGS: etna yanardağı
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