Yeniden koltuğa geçmek istiyor

Temmuz ayında istifa etmek zorunda kalan Boris Johnson yeniden başbakanlık koltuğuna geçmek için harekete geçti. Johnson, Karayipler'deki tatilini bitirerek ülkeye döndü.

İngiltere'de Başbakan Liz Truss koltukta altı hafta kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde istifasını açıkladı.

Liz Truss'tan önceki başbakan Boris Johnson bu haberi duyunca harekete geçti. Yeniden koltuğa oturmak isteyen Johnson, Karayipler'deki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye döndü.

İngiliz medya kuruluşu Sky News, Boris Johnson'ın uçakta çekilmiş fotoğrafına ulaştı.

Ancak Boris Johnson henüz adaylığını açıklamadı. İngiliz basınına göre eski Savunma Bakanı Ben Wallece, İş Dünyasından Sorumlu Bakan Jacob Rees-Mogg ve koltuğa alışamadan istifa eden Liz Truss, Boris Johnson'ı destekleyen isimler arasında.

EN BÜYÜK RAKİBİ ESKİ BAKANI

Boris Johnson'ın en büyük rakibi Hindistan kökenli Rishi Sunak. İkili daha önce Boris'in başbakanlığı döneminde birlikte çalışmıştı. Rishi Sunak, Johnson'ın kabinesinde Hazine Bakanı olarak görev yaptı.

Boris Johnson'ın istifasına giden süreçte fitili ateşleyenlerin başında Rishi Sunak geliyordu. Nitekim Sunak, Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını uzun süre önde götüren isimler arasındaydı ancak yarışı Liz Truss kazanmıştı.

Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt liderlik yarışında adı geçen diğer isimler. Mordaunt adaylığını resmen ilk açıklayan isim oldu.

YENİ BAŞBAKAN NASIL SEÇİLECEK?

Muhafazakar Parti'nin 1922 Komisyonu, yeni başbakan için şartları açıkladı. Aday isimlerin 24 Ekim Pazartesi 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak aday olmak isteyenler en az 100 milletvekilinin desteğini almak zorunda. Muhafazakar Parti'nin toplamda 357 milletvekili olduğu düşünüldüğünde en fazla üç adayın çıkacağı anlaşılıyor.

Eğer sadece tek bir aday 100 milletvekilinin desteğini alırsa ve diğer adaylar bu sayıyı yakalayamazsa o zaman desteği alan kişi direkt Muhafazakar Parti'nin ve İngiltere'nin yeni lideri olacak.

Birden fazla aday varsa pazartesi günü parti içinde seçimler yapılacak ve gece olmadan İngiltere'nin yeni başbakanı belirlenmiş olacak.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Başbakanın sonunu parti skandalları ve İngiltere'de giderek artan hayat pahalılığı beraberinde vergi artışını getirdi. Ülkede yoğun Covid-19 önlemlerinin uygulandığı sırada Boris Johnson'ın kendi koyduğu tedbirleri hiçe sayarak partiler verdiği ortaya çıkmıştı. Bu durum Jonhson üzerinde siyasi baskı oluşmasına neden olmuştu.

Boris Johnson Haziran başında partisinden güven oyu almıştı ama sadece Muhafazakar Parti'nin yüzde 60'ını toplayabilmişti.

Temmuzun ilk haftasında ise Rishi Sunak ve Sajid Javid eş zamanlı olarak istifalarını sunmuştu. Ardından hükümette bir istifa dalgası başlamıştı.

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22/10/2022 17:27