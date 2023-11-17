Yeniden Refah Partisi'ne ait araçlar yasa dışı plakalarla trafikte

ads ads ads ads
17/11/2023

ads
Yeniden Refah Partisi'ne ait araçlar yasa dışı plakalarla trafikte


Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Yeniden Refah Partisi'ne ait araçların Kuzey Kıbrıs'ta yasa dışı plakalar ile trafikte görüntülenmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde KKTC'de temsilcilik açan partiye ait lüks araçların üzerindeki "Yeniden Refah Partisi" yazılısı plakaları gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. 

Yasaya aykırı şekilde trafikte seyreden araçlarla ilgili yetkililerin ne gibi bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

 

17/11/2023 13:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.