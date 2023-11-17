Yeniden Refah Partisi'ne ait araçlar yasa dışı plakalarla trafikte

Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Yeniden Refah Partisi'ne ait araçların Kuzey Kıbrıs'ta yasa dışı plakalar ile trafikte görüntülenmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde KKTC'de temsilcilik açan partiye ait lüks araçların üzerindeki "Yeniden Refah Partisi" yazılısı plakaları gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Yasaya aykırı şekilde trafikte seyreden araçlarla ilgili yetkililerin ne gibi bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.