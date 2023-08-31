Yenidoğan bebeğini çöp kutusuna atan anneye çocuğun velayeti verildi

Çin'de bir kadın iddiaya göre bir apartmanın asansöründe doğum yaptıktan sonra yenidoğan bebeğini çöp kutusuna attı.

Yetkililerin kimliğini açıklamadığı kadın, 21 Ağustos'ta valiziyle asansöre bindiğinde Çongçing'de tatildeydi.

Devlete bağlı yayın kuruluşu Global Times'ın haberine göre asansörün içindeki güvenlik kamerası kayıtları kadının yerel saatle akşam 20.44'te içeri girdiğini ve ardından doğum yapmak üzere köşeye çömeldiğini gösteriyor.

Kadının yerel saatle akşam 20.47'de asansörden çıkmadan önce bebeğin üzerindeki ve ayakkabılarının tabanındaki kanı silerken görüldüğü bildirildi

Habere göre daha sonra bir çöp kutusuna doğru yürüyen kadın burada kağıt mendile sarılı yenidoğan bebeği çöpe atıyor. Kadın bebeği gözlerden saklama amacıyla çöp kutusuna biraz daha mendil atıyor.

Haberde yaşlı bir adamın, kadının şüpheli davranışını fark etse de çöp kutusunu inceledikten sonra hiçbir şey bulamadığı da belirtildi.

Ayakkabılarındaki kan lekelerini silen kadın, başka bir asansöre binerek oradan ayrıldı.

Bebeği daha sonra bina sakinlerinin bulduğu ve polisi arayarak yardım istediği bildirildi.

Global Times'ın bir hastane çalışanından aktardığı üzere hastaneye kaldırılan bebek, birkaç gün sonra taburcu edildi. Gazete, yetkililerin anneyi bulmayı başardığını ve bebeğin kadınla partnerinin velayetine teslim edildiğini belirtti.

Aktarıldığı üzere hastane çalışanı şöyle dedi:

Bebeğin hastanede kaldığı süre boyunca çocuğun annesi ve büyükannesi ziyarete geliyordu.

Çongçing'deki bölge polisi, Qilu Evening News'a yaptığı açıklamada bebeğin durumunun iyi olduğunu fakat gizlilik endişeleri nedeniyle daha fazla ayrıntı paylaşamadıklarını belirtti.

Olay internette Çin yurttaşları arasında öfkeye yol açarken, bir kişi kadını "kalpsiz" diye nitelendirdi.

Bir Weibo kullanıcısı şöyle yazdı:

Bebeği bir çöp parçası gibi çöp kutusuna atmış.

Kaynak: Independent Türkçe