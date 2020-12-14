Yenierenköy Sağlık Merkezi'ne yeni ambulans

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14/12/2020

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Yenierenköy Sağlık Merkezi'ne yeni ambulans

Yenierenköy Sağlık Merkezi'nde yeni ambulans hizmeye başladı. Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medyada yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyetimiz tarafından ülkemize hibe edilen tam donanımlı 5 ambulans 'dan 1 tanesinin bölgemize verilmesi için çok mücadele ettik. Sağlık bakanımız sayın Ali Pilli'ye hassasiyetimizi dikkate aldığı ve sağlık merkezimize ambulansı gönderdiği için bölgem adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

14/12/2020 13:49
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TAGS: Yenierenköy Sağlık Merkezi, ambulans
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