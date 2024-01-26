"Hesabını Bilen Kıbrıs Finansal Okuryazarlık Projesi" kapsamında Girişimci Kadınları Derneği (GİKAD) ve Erenköy- Karpaz Belediyesi iş birliğiyle, Yenierenköy’de kadınlara yönelik "bütçe oluşturma ve para yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Projeden yapılan açıklamaya göre Yenierenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Merkezi'nde yer alan eğitime Yenierenköy ve Dipkarpaz'dan katılan kadınlar, finansal kavramlar, hedefler, bütçe oluşturma, tasarruf yapma, doğru ve kontrollü harcama, birikim ve yatırım yapma konularında bilinçlendirildi.

Açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından finanse edilen ve KMC Consulting tarafından yürütülen Hesabını Bilen Kıbrıs Finansal Okuryazarlık Projesi, toplumda finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.