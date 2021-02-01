Yenierenköy’de korkutan kaza!

Yenierenköy’de bugün saat 17.20 sıralarında büyük bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17:00 sıralarında, Yeniereköy'de Şht Kenan Münür Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Yüzgeç (E-39), yönetimindeki SL 033 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan PC 776 plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek belediyeye ait tuvalet binasının önündeki duvara çarptı.

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01/02/2021 19:08