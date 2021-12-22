Yenierenköy’de metrekareye 8 kilo yağış düştü

Yenierenköy’de dün metrekareye 8 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre dün sabah 8.00 ile bu sabah 8.00 saatleri arasında Boğaz ve Çamlıbel’de metrekareye 7 kilo; Sipahi’de metrekareye 6 kilo; Akdeniz ve Koruçam’da metrekareye 5 kilo; Yeşilirmak, Selvilitepe, Dipkarpaz, Kaleburnu ve Kozanköy’de metrekareye 4 kilo; Esentepe, Alevkaya, Lefke, Yakin Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Taşpınar ve Türkeli’de metrekareye 3 kilo yağmur düştüğü tespit edildi.

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22/12/2021 13:42