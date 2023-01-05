Yenikent - Gönyeli'de uyuşturucu!

Yenikent - Gönyeli'de evinde ve aracında arama yapılan 34 yaşındaki A.Ö. uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de 3 Ocak’ta meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (metamfetamin) tasarrufu meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.’nün (E-34) Yenikent - Gönyeli'deki evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 3 cam pipet ve bir cam pipo bulunarak emare alındı. A.Ö. tutuklandı.

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05/01/2023 14:49