Yenikent - Gönyeli'de uyuşturucu!
Evinde ve aracında arama yapılan 34 yaşındaki A.Ö. uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.
05/01/2023
Yenikent - Gönyeli'de evinde ve aracında arama yapılan 34 yaşındaki A.Ö. uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de 3 Ocak’ta meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (metamfetamin) tasarrufu meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.’nün (E-34) Yenikent - Gönyeli'deki evinde ve aracında arama yapıldı.
Aramada, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 3 cam pipet ve bir cam pipo bulunarak emare alındı. A.Ö. tutuklandı.