Yenikent Okçuluk Kulübü'nden gururlandıran başarı

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23/11/2022

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Yenikent Okçuluk Kulübü'nden gururlandıran başarı

 Türkiye milli takım seçme yarışmasının 1. ayağı olan "Türkiye Salon Federasyon Kupası Yarışması" 16-20 Kasım tarihleri arasında Samsun'da gerçekleşti. Yarışmaya 46 bölgeden 109 kulüpten 706 sporcu katıldı.

Yarışmaya KKTC "Yenikent Okçuluk Kulübü" olarak 2 sporcu ile katıldı. Yılmaz Kutluhan yarışma sırasında sakatlanarak devam edemezken, Fatma Yasemin Kutluhan, Makaralı yay büyük bayan katagorisinde sıralama atışlarında 1/16' ya kalarak elemelerde yarıştı ve 1/8e kadar yükseldi.Yasemin Kutluhan, Makaralı baraj puanını geçerek Türkiye milli takım seçme yarışmasının 3. Ayağına katılmaya hak kazandı.

 

23/11/2022 14:38
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TAGS: Yenikent Okçuluk Klübü, samsun, kktc, kutluhan,
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