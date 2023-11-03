Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği'nin Üçüncü Genel Kurulu: Fatma Yasemin Kutluhan Güven Tazeledi

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03/11/2023

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Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği'nin Üçüncü Genel Kurulu: Fatma Yasemin Kutluhan Güven Tazeledi

Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği, 1 Kasım 2023 tarihinde üçüncü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, yeni dönem için görev dağılımını belirlemek üzere bir araya geldi. Genel Kurul sonucunda, dernek başkanı olarak ikinci kez Fatma Yasemin Kutluhan seçilerek güven tazeledi.

Kutluhan'ın başkanlığındaki yeni yönetim ekibinde asbaşkanlık görevini Engin Bayram üstlenirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine Sercan Tekkan, Yılmaz Kutluhan, Eda Kesmeci, Çağıl Etkin, Melih Yağız, Erkan Mannaş ve Hüseyin Şen seçildi.

Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dernek avukatının ise Hakan Şonya olduğu belirtildi.

Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği Başkanı Fatma Yasemin Kutluhan Genel Kurulda yaptığı açıklamada, yeni yönetimiyle birlikte sporun yaygınlaştırılması ve üyelerine daha fazla etkinlik sunmayı hedeflediklerini belirtirken yeni dönemin başarı ve bereket getirmesini diledi.

03/11/2023 12:16
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TAGS: haber, kıbrıs
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FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası

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FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e üç yıl men cezası verdiğini duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, fair-play prensiplerinin ihlali ve saldırgan davranışları kapsayan 13 numaralı disiplin kodunu ihlal ettiği gerekçesiyle Luis Rubiales'e futbolla ilgili faaliyetlerden üç yıl men cezası verilmesine karar verildi. Rubiales'in, cezaya itiraz hakkının bulunduğu da ifade edildi. Avustralya'nın Sidney kentinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta oynanan final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı. Rubiales, FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden de uzaklaştırılmıştı. RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha'nın aldığı kararla, Vilda'nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome'yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve İspanya Milli Takımı'nı boykot etmesiyle sorunlar devam etmişti. Oyuncuların, "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle 20 Eylül'de sona ermişti.
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