Yenikent’te trafik kazası

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası trafiği felç etti.

Kiler Market önünde gerçekleşen trafik kazası Rum vatandaşın dikkatsizce anayola çıkmak istemesi sonucu meydana geldi. Öte yandan Rum vatandaşın bölgede park yeri olmasına rağmen kaldırıma park etmesi ve kaldırımdan anayola çıktığı esnada kazaya neden olması tepki topladı.

Trafik kazası nasıl oldu?

Rum vatandaş kullanımındaki araç ile Kiler Market’in önünde bulunan kaldırımdan, Gönyeli Belediye Bulvarı istikametine doğru anayola çıkarken aynı yönde seyreden PP 201 plakalı aracın önünü kesti. PP 201 plakalı araç sürücüsü kullanımındaki araç ile Rum plakalı araca sağ ön taraftan çarptı. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar oluştu. Meydana gelen kaza sonucu Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde uzun kuyruklar oluştu.

Araçların anayoldan çekilmesi ile trafik eski haline döndü.