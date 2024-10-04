Yenikent’te uyuşturucu operasyonu

(Kamalı Haber)- Uyuşturucu madde alma, tasarrufu, ziraat ve ithali yasak dedektör bulundurma suçlarından tutuklanan Mustafa İlhan Hasan Mene dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Ekim 2024 tarihinde alınan bilgide Yeniktent’te ikamet eden zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gittiklerini belirtti. Polis, kapıyı çaldıklarını ancak zanlının açmadığını, kapıyı kırarak içeri girdiklerini açıkladı. Polis, zanlının evin koridorunda makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis, evde yapılan aramada balkon kısmında plastik çizme içerisinde yeni sökülmüş 30 santim boyunda kenevir bitkisi, siyah poşet içerisinde ithali ve bulundurması yasak metal arama dedektörü, evde banyoda gizlenmiş 4 gram hintkeneviri ve bir adet streç naylon parçası bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ifadesinde keneviri eylül ayı başlarında ekip, bakımını yaptığını, 4 gram hintkenevirini 25 Eylül’de 5 gram olarak 50 sterline aldığını, dedektörü ise 28 Eylül’den Metehan’dan ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, itiraf içerikli gönüllü ifade veren zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucunun analize, dedektörün PGM’ye incelenmek üzere gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlının uyuşturucu aldığı şahsın arandığını ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkemede konuşan zanlı ise İngiliz vatandaş olduğunu, kız arkadaşıyla konuşmak istediğini, ayrıca hücre koşullarının insani olmadığını, iğrenç olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, 7 gün ek tutukluluk emri verdi.