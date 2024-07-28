Yenikent'teki ölümlü iş kazasıyla ilgili 3 kişi mahkemeye çıkartıldı!

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Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle ilgili tutuklanan Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Davulcular, mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Gönyeli Yenikent Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri Cevdet Aladağ (E-46), konu şirkette ustabaşı olarak çalışmakta olan Muhsin Aladağ (E-36) ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.