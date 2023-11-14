Yenilenen Çayönü Atatürk Büstünde KKTC’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla töreni düzenlendi

Yenilenen Çayönü Atatürk Büstü önünde KKTC’nin kuruluşunun 40’ncı yıldönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Beyarmudu Belediyesinden verilen bilgiye göre, törene Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de katıldı. Bebek törende yaptığı konuşmada, “Bugün, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemizin cumhuriyet ile taçlandığı gün. Bugün, Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramı. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.

Bugün kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın gölgesi altında özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşıyorsak bunu, halkımızın destansı direnişine, şehitlerimize ve her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğine borçluyuz” dedi.

Bebek, şehitlerin bir emaneti olan KKTC’yi ayaklar altında çiğnetilmemenin en büyük görevleri olduğunu belirtti.

1991 yılında bugün görevleri başında trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren öğretmen Yusuf Değirmencioğlu, Gülşen Akmercan ve Nursel Tilki Dervişoğlu’na da değinen Başkan Bebek, vefat eden öğretmenleri andı.

Törende Atatürk Büstü’ne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşıyla birlikte bayraklar göndere çekildi, Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösteri sahneledi,

Bölge okullarından bazı öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, Kıbrıs manileri ve Kıbrıs şarkıları seslendirildi.