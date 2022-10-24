Yenilgisiz Napoli, Roma'yı yeniden yaktı

Serie A'da 11. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Napoli'yi ağırladı.

Mücadele 1-0 Napoli üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta gol; 81. dakikada Victor Osimhen'dne geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligdeki 7. galibiyetini alırken puanını 29 yaparak liderliğini sürdürdü. Roma ise 22 puanda kaldı.

Ligin en golcüsü konumunda olan Napoli, aynı zamanda ligin en az gol yiyen 4. takımı konumunda bulunuyor.

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24/10/2022 11:54