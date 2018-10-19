Yenişehir Paket Postanesi, Eski Araç Kayıt Binasına Taşınıyor

Yenişehir Paket Postanesi, Salı gününden itibaren Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski binasında (KTHY binası arkası) hizmet vermeye başlıyor.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine “Bakanlıklar Bölgesi Paket Postanesi” olarak devam edecek olan postane Pazartesi kapalı olacak.

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği bir süre önce KTHY binası rezervasyon bölümüne taşınmıştı.