Yenmek için kaçırılmaya çalışılan onlarca maymun kurtarıldı

Tayland polisi, yenilmek üzere yurt dışına gönderilmeye çalışılan onlarca maymunu kurtardı. Uzak Doğu'nun bazı bölgelerinde maymunlar popüler yemek olarak kabul ediliyor.

Uzak Doğu’nun bazı bölgelerinde maymun eti popüler bir yemek olarak servis ediliyor.

Bu da kaçakçıların iştahını hayli kabartıyor.

Prachinburi'deki Suç Önleme Birimi ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi cazip bir gelir kapısı olan maymun kaçakçılarının izini sürdü.

Tayland'ın doğusunda bir kamyonetin arkasına onlarca maymunun 17 konteynere sıkıştırıldığı bilgisini aldı.

25 yaşındaki sürücü Panupong Jusing koruma altındaki hayvanları kaçırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, beyaz plastik kasaların içinde 102 maymun buldu.

Hayvanların birçoğu, aralarındaki diğer vahşi maymunlar nedeniyle yaralanmıştı.

Bitkin ve ölmek üzere olan birçoğu Nakhon Nayok eyaletindeki vahşi yaşam kurtarma merkezinde tedavi altına alındı.

18 maymun ise hayatını kaybetti. 4 ağır yaralı maymunu kurtarma çalışmaları sürüyor.

Maymunlar Kamboçya'daki Sa Kaew eyaletine teslim ediliyordu.

Beynini çiğ çiğ yiyorlar

Aralık 2018'de, Vietnam'da altı kişi, Facebook canlı yayınında nesli tükenmekte olan bir maymunu öldürüp yemekten tutuklanmıştı.

Çin'in bazı bölgelerinde yasa dışı olsa da maymun beyninin çiğ olarak yenmesinin popüler olduğu belirtiliyor.

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29/05/2021 12:11