Yeorgiadis: Anlaşmanın onaylanması tek yol

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Rum Meclisi’nin, finans sistemindeki istikrarı tehlikeye atmak istemiyorsa, Helenic Bank’a devlet garantileri verilmesini içeren Kooperatif Bankası’yla ilgili anlaşmayı onaylaması gerektiğini söyledi. Politis gazetesine verdiği demeçte, meclisin bu anlaşmayı onaylamasının tek yol olduğunu savunan Yeorgiadis, Rum Meclisi’nin Kooperatif Bankası konusunda Helenic Bank’la olan anlaşmayı imzalamaması durumunda, Kooperatif Bankası’yla ilgili ne olacağı konusundaki soruya “Başka seçenek olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Bunun zor bir karar olduğunu anladığını dile getiren Yeorgiadis, ancak bu şekilde tehlikeleri önleyeceklerini ve mevduat sahiplerinin güvenini, finans sistemindeki istikrarı ve ekonominin olumlu perspektifini sağlayabileceklerini ifade etti.

Yeorgiadis, anlaşmanın mevduatların tamamını tam anlamıyla koruduğunu da dile getirdi.

Kooperatiflerde kredilerin daha kolay verildiği ve bunların ödemesinin ise daha esnek olduğuna dair anlayışın ise kooperatifleri zarara uğratan şey olduğunu söyleyen Yeorgiadis, öte yandan Kooperatif Bankası’nın 2013’e kadar Merkez Bankası’nın denetiminde olmadığını anımsadığını da belirtti.

Yeorgiadis, kooperatiflerin sahip olduğu gevşek yapının, çağdaş Avrupa bankacılık çerçevesinde yeri olmadığını sözlerine ekledi.