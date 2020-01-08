Eski Rum ekonomi bakanı Haris Yeorgiyadis, DİSİ’nin yeni başkan vekili oldu.

Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ AP Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun istifası sonrasında boşalan makama, başka adayın olmaması sebebiyle eski ekonomi bakanı Haris Yeorgiyadis’in seçilmiş olduğunu yazdılar.

Gazete, yine çeşitli atamalar sebebiyle boşalan iki başkan yardımcısı görevi için ise 1 Şubat tarihinde bin 500 üyeli Yüksek Konsey tarafından seçim gerçekleştirileceğini, görevler için üç aday bulunduğunu aktardı.

08/01/2020 12:03