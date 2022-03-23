Yepyeni Bir Oyun, 'Biz Size Hayranız' 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü saat 20.00'da prömiyerini gerçekleştiriyor.

Kendinize bir sorun bakalım, iyi yada kötü hiç kimsenin arkasından konuşmuyor musunuz? Acaba düşüncelerinizi olduğu gibi söyleseniz ne olur? Bu arada telefonunuzun tuş kilidi devrede mi bir bakın bakalım. Vücudunuzun bir yeriyle son numarayı yanlışlıkla aramış olmayasınız… "Biz Size Hayranız" iste böyle başlıyor.

Carole Greep'in yazdığı, Pınar Güzelyürek Çelik'in çevirdiği ve Cem Aykut'un yönetip, dramaturjisini yaptığı oyun da Melek Erdil, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu ve Aytunç Şabanlı rol alıyor. Oyunun yönetmen yardımcılığını Zeliş Şenol, dekor tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını ve uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, oyun müziklerini ise Ersen Sururi yapıyor. Oyunda görevli sahne amiri Mehmet Demir, dekor kostüm asistanı Asya Kazafanalı, afiş-broşür-fotoğraf çekimi görevini Umut Ersoy üstlenmiştir.

Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro günü dolayısıyla sadece o gün için biletsiz olacaktır. Daha sonra her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.00'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu'nda pandemi koşullarına uygun olarak sahnelenecek.

Seyircilerimiz en fazla 72 saatlik antijen testle oyunu izleyebilecektir. Biletler, biletinial.com adresinden temin edilebilir. Detaylı bilgi için; 22 78 782

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23/03/2022 10:48