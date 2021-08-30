Yer Bilim Mühendisleri Odası’ndan kritik açıklama

Yer Bilim Mühendisleri Odası, Karpaz sahiline doğru yaklaşan petrol sızıntısına ilişkin kritik bir uyarıda bulunu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yer Bilim Mühendisleri Odası’nın açıklaması şöyle:

15.000 bin ton kadar petrolün, 22.5 kilometre karelik bir alanda yüzeylenerek oluşturduğu petrol tabakası adamızın doğu sahiplerine ulaşmak üzeredir.

Karpaz Burnun'dan Larnaka'ya kadar tüm kıyılar süreç içerisinde kirlenme tehlikesi içindedir.

Gerçekleşecek olan kirliliğin giderilmesi için onlarca milyon dolarlar karşılığı, uzun süreli yeterli teknik bilgi ekipman ve tecrübe sahip uluslararası şirketler ile temizlik yapılması gerekecektir.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ye acil yardım çağrısı yapılmalıdır.

Acil olarak Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi devreye girip Kıbrıslı Rum muhatapları ile ortak eylem planı oluşturmalı ve liderlere adamızın ortak geleceği için yapılması gerekenleri sunması gerekmektedir.

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30/08/2021 23:34