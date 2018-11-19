Yer elmasının faydaları nedir? Yer elması neye iyi gelir?

Günümüzde sık duyduğumuz metabolizma sözcüğü artık hayatımızda korkutan bir sözcük olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise zamanla birçok sebebe bağlı olarak yavaşlamaya hazır olan bazal metabolizmamız. Bunu hızlandırmanın en iyi yolu ise bol bol yer elması tüketmek! Faydalarını ve pişirilme yöntemlerini Beslenme ve Diyet uzmanı Hülya Çağatay anlattı.

Bazal metabolizma hiç hareket etmeden uyku halinde bile vücudumuzun harcadığı enerjidir. Hormonsal nedenler, hareketsizlik veya yaşa bağlı olarak azalmaya mahkum olan bazal metabolizma kilo almaya başlama sebeplerimizin en başında gelir.

Yaşla birlikte azalan metabolizma hızının azalmasının bir diğer nedeni de 25-30 yaşlarından itibaren vücutta metabolizma hızında rol oynayan 7- keto düzeyi azalmasıdır. Bu madde insan vücudunda bulunan fakat yaşla beraber miktarında azalma olan bir metabolizma hızlandırıcıdır. Dışarıdan alımı da mevcut olan bu maddenin mükemmel bir kaynağı olan yer elması, sebze reyonlarında bolca bulunmaktadır.

Kimi ailelerin mutfaklarına hiç girmeyen bu sebze aslında oldukça lezzetlidir. Çocuklar da bu lezzete mutlaka alıştırılmalı. Hem zeytinyağlısı hem de kıymalı yemeği yapıldığında damak tadına hitap eden bir lezzete sahiptir. Yer elması 7-keto bakımından zengin bir besindir ve haftada 1-2 defa tüketiminde metabolizma desteği olarak ciddi rol oynar.

YER ELMASI İÇİN EN İYİ PİŞİRME YÖNTEMİ: Yer elması için en iyi pişirme yöntemi bol soğanlı ve kerevizli bir zeytinyağlı sebze yemeği olabilir. Haftada 2-3 defa tüketimi hem içeriğindeki mineral vitaminler bakımından hem de sebze oluşu nedeniyle sebze tüketiminizi olumlu etkileyeceğinden oldukça yararlı olacaktır.