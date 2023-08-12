Yer: Hindistan... Kaldırımın Altından Timsahlar Fırladı

Hindistan’da çatlamış bir kaldırımın altından timsahların çıktığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Maharaştra eyaletindeki Vangi köyü sakinleri, çatlakların oluştuğu bir kaldırımın altından gelen sesler üzerine betonu balyozla kırdı.

Makassar Info haber sitesinin Instagram hesabından iki gün önce paylaştığı videoda, kaldırımın içinde üç timsah olduğu görüldü.

Köy sakinleri, timsahlardan birini ip ve demir çubuk yardımıyla yakalarken, diğer timsah parçalanmış kaldırımdan hızlıca çıkarak kaçtı.

Üçüncü timsahınsa hareketsiz şekilde kaldırımın içinde yattığı görüldü.

Bir Instagram kullanıcısı, “Böyle bir şey nasıl yaşandı? Aklım almıyor” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Başka bir kullanıcıysa timsahlar kaldırımdan çıkarken etraftakilerin güldüğüne dikkat çekerek, “Gülmek yerine kaçsan daha iyi olmaz mı?” diye yazdı.

Haberde, timsahların neden kaldırımın altına girdiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Instagram’da videoya yorum yapan bir kullanıcı, “Bu çok üzücü. Timsahların yaşam alanı insanlar tarafından ele geçirildi. Hayvanın bir suçu yok, o içgüdülerini takip ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe, New York Times, News.com