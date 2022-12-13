Yer: Polonya… Yılbaşı ağacı gibi giyinip lastik kesen kişi aranıyor

Polonya'da yılbaşı ağacı gibi giyinen bir kişi, çok sayıda aracın lastiğini kesti. Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Warzymice köyündeki bir et deposunda meydana geldi.

Madar adlı şirketin sahibi Mateusz Watral, saldırganın tesisin etrafında önce gezindiğini, daha sonra ağaçlardan topladığı dallarla kendisini yılbaşı ağacına benzettiğini söyledi.

Watral, saldırganın daha sonra saat 01.00 sularında tesisin etrafındaki çiti kesip içeri girdiğini ve 21 aracın lastiklerini kestiğini açıkladı:

Bana göre bu iyi hazırlanmış bir operasyondan çok bir gerilla eylemiydi. Yol boyunca dallar her yere dağılmış, kamuflajını kaybetmişti.

Şirket yetkililerine göre saldırgan tesisteki güvenli kameralarının farkında olduğu için sıradışı bir şekilde kılık değiştirdi.

Tesiste kan izlerine rastlanması, saldırganın kendisini yaraladığını düşündürtüyor.

Saldırganın "hareket tarzından" teşhis edilmesi umuduyla güvenlik kamerası görüntüleri de yayımlandı.

Madar hasarın maddi boyutunun 50-60 bin zlotiye (210-250 bin TL) ulaştığını bildirdi.

Polis ekipleri de saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Independent Türkçe, Notes from Poland

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13/12/2022 20:53